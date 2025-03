Stichting Laurentien slaat alarm over onveilige werksfeer

Na een moeizame samenwerking tussen de stichting en het ministerie adviseerde een commissie in januari dat de manier van SGH om gedupeerden van het toeslagenherstel te helpen de belangrijkste route is in het herstelproces. Staatssecretaris Sandra Palmen (Financiën) volgde het advies.

Toch ontving de stichting vorige maand een notitie van de huisadvocaat van het ministerie dat er al een tijd onderzoek wordt gedaan naar SGH. „Het wantrouwen zit heel diep bij het ministerie. Zo lukt het niet om het grootste schandaal van de politieke geschiedenis op te lossen”, aldus de woordvoerder die zich afvraagt waarom er niet „gewoon een gesprek” kan worden gevoerd. Volgens haar vertaalt dit wantrouwen zich door naar het aanhoudende wantrouwen in de toeslagenouders die al jaren onterecht als fraudeurs zijn bestempeld.

Het ministerie van Financiën noemt SGH „een belangrijke partner in de hersteloperatie”, waar het kabinet „veel waardering” voor heeft. „Juist omdat de SGH zo’n belangrijke en waardevolle rol speelt bij de afhandeling van aanvullende schades is het van belang dat de governance voldoet aan de juridische vereisten.” Daarom is daar onderzoek naar gedaan, aldus een woordvoerder.

Op verhalen over een vermeend onveilige werksfeer wil de woordvoerder niet ingaan. „Wij vinden het belangrijk om dit gesprek samen aan tafel te voeren en niet via de media.”

Vorig jaar augustus schreef het AD dat medewerkers van het ministerie van Financiën melding hadden gedaan van grensoverschrijdend gedrag door Laurentien. Ze verdedigde haar inzet, maar stapte een paar weken na de publicatie op bij de stichting. „Laurentien is al voor de bus gegooid en nu is het met het onderzoek door de advocaten opnieuw heel persoonlijk, dat is heel intimiderend”.