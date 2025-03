Denemarken blij met aanpassing Amerikaans bezoek aan Groenland

Buitenland

Denemarken is blij dat de Verenigde Staten de planning hebben aangepast voor een bezoek aan Groenland. „Ik vind het heel positief dat de Amerikanen hun bezoek aan de Groenlandse samenleving hebben afgezegd. In plaats daarvan zullen ze hun eigen basis, Pituffik, bezoeken en daar hebben we geen enkel bezwaar tegen”, zei minister van Buitenlandse Zaken Lars Lokke Rasmussen tegen omroep DR.