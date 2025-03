Experts ruimen handgranaat op straat op in Rotterdam-Zuid

Niet ver van de vindplaats van de handgranaat, op de Charloisse Kerksingel, was er een explosie bij een woning. Die veroorzaakte lichte schade. Er vielen geen gewonden. Onduidelijk is nog of de incidenten verband met elkaar houden. De handgranaat lag aan de rand van een speelplaats.

In de buurt van de vindplaats is een man uit Barendrecht aangehouden op verdenking van heling van een scooter. Hij zat achterop de scooter. De bestuurder wist te ontkomen. „We hebben nog geen aanwijzingen dat de verdachten van heling iets te maken hebben met de handgranaat, of dat ze betrokken zijn bij de ontploffing op de Charloisse Kerksingel”, zegt een politiewoordvoerder.