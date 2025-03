AEX-index opent vrijwel vlak, Shell verder omhoog

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de vroege handel licht lager op 920,42 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 876,99 punten. De DAX in Frankfurt zakte 0,1 procent en de CAC40 in Parijs daalde 0,2 procent.

De FTSE in Londen steeg 0,2 procent. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in februari onverwacht afgezwakt naar 2,8 procent op jaarbasis, van 3 procent een maand eerder. Door de afkoelende inflatie heeft de Britse centrale bank meer ruimte om de rente verder te verlagen.

Daarnaast presenteert de Britse minister van Financiën Rachel Reeves later op de dag nieuwe begrotingsplannen waarbij naar verwachting ook miljardenbezuinigingen worden aangekondigd om het begrotingstekort terug te dringen.

ABN AMRO toonde een plus van 0,8 procent. Shell ging 0,3 procent vooruit. Op dinsdag won het olie- en gasconcern al 1,5 procent. Shell hield toen een beleggersdag in New York en kondigde aan het dividend te willen verhogen. Ook wil het concern zijn positie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) versterken. Topman Wael Sawan van Shell zei daarnaast tegen persbureau Bloomberg uit te kijken naar kleinere overnames.

Staalproducent ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een min van 2,3 procent, na een adviesverlaging door Jefferies. Kenners van de investeringsbank verlaagden het advies van kopen naar houden en wezen op de sterke opmars van het aandeel ArcelorMittal sinds begin dit jaar.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak kon speciaalchemiebedrijf Avantium (min 1,6 procent) op belangstelling rekenen. De ontwikkelaar van bioplastics zei dat financieel directeur Boudewijn van Schaïk op 9 mei aftreedt. Bert Cornelese neemt per 1 april de functie waar totdat een vaste opvolger is gevonden.

De euro was woensdagochtend 1,0792 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 69,24 dollar en de prijs van Brentolie klom 0,3 procent tot 73,24 dollar per vat.