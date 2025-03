Mogelijk onterecht toeslagenherstel door zoekgeraakte gegevens

De organisatie voor het toeslagenherstel (UHT) gaat volgens de woordvoerder uit van het verhaal van de ouders zelf, aangevuld met informatie van de Belastingdienst. Sommige mensen claimden gedupeerd te zijn, omdat zij bepaalde brieven nooit hadden ontvangen. Dat had met het gevonden databestand, waarin de correspondentie met ontvangers van toeslagen werd bijgehouden, mogelijk gecheckt kunnen worden.

Of de gevonden informatie daadwerkelijk bruikbaar is bij het beoordelen of iemand gedupeerd is, wordt nog onderzocht. Evenmin is duidelijk hoeveel mensen mogelijk onterecht als gedupeerde zijn erkend. Het aanmeldloket is inmiddels gesloten. Ruim 40.000 mensen zijn als gedupeerd aangemerkt. Palmen erkende eerder al dat dit waarschijnlijk niet in alle gevallen terecht was.

Wie aannemelijk kon maken slachtoffer te zijn geweest van de ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag, kreeg na een ‘lichte toets’ in elk geval 30.000 euro compensatie. Dat geld hoeft nooit te worden terugbetaald. Ook werden bijvoorbeeld schulden kwijtgescholden. Dat de overheid hierdoor een aanzienlijk risico liep op overcompensatie, nam het toenmalige kabinet voor lief.

Voor deze regeling meldden zich veel meer mensen dan verwacht. Mede daardoor verloopt de hersteloperatie moeizaam. Vooral de zwaarst gedupeerden hebben daar last van.