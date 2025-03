Cafébazen in Kortrijk opgepakt voor spiking en verkrachtingen

Volgens de politie zijn zeker dertig personen in de uitgaansbuurt van Kortrijk het slachtoffer geworden van spiking en is de helft van hen ook seksueel misbruikt. De politie trof bijvoorbeeld ketamine aan in drankjes van vrouwelijke cafébezoekers. Dat zou zijn gebeurd tussen het voorjaar van 2023 en het najaar van 2024.

Een van de arrestanten is de uitbater van het populaire jongerencafé De Geverfde Vogel. Ook de vroegere barman van café Patron is opgepakt. Volgens Het Nieuwsblad voert de politie in Kortrijk verspreid over meerdere dagen huiszoekingen uit in deze zaak. Kortrijk ligt in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen.