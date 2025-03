Vooral Amsterdam is een hotspot voor fietsdieven. Daar zijn vorig jaar 10.810 fietsen gestolen, meer dan alle fietsdiefstallen in de provincies Drenthe, Flevoland, Zeeland, Friesland en Groningen bij elkaar opgeteld.

Maar als de diefstallen worden afgezet tegen het aantal huishoudens dan voert Heemstede de lijst aan. Per duizend inwoners waren er in de Noord-Hollandse plaats 23,1 fietsdiefstallen. Ook in het Zeeuwse Veere was het risico groot: daar werden 22,7 fietsdiefstallen per duizend inwoners gemeld. Amsterdam komt in dit lijstje op de vierde plaats, met 21 per duizend inwoners.

Renswoude en Schiermonnikoog zijn de enige gemeenten waar vorig jaar geen fietsdiefstallen zijn gemeld.