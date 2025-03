Economie

Energieleverancier Vattenfall is het „fundamenteel oneens” met de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, dat heeft geoordeeld dat het zogeheten prijswijzigingsbeding in een variabel energiecontract oneerlijk is. „Wij zullen de uitspraak gaan bestuderen en ons beraden op vervolgstappen”, zegt een woordvoerder.