Lee was veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen toen hij in 2021 campagne voerde. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf opgelegd. Dat bedreigde ook zijn politieke toekomst. In Zuid-Korea kunnen parlementariërs na een veroordeling voor het overtreden van de kieswet hun zetel verliezen en jarenlang uitgesloten worden van deelname aan de verkiezingen.

De volgende presidentsverkiezingen zijn mogelijk al dichtbij. Het constitutioneel hof bekijkt momenteel of de geschorste president Yoon Suk-yeol wordt afgezet. Hij had in december de militaire noodtoestand uitgeroepen om het parlement buitenspel te zetten. Als Yoon uit zijn ambt wordt gezet, moeten Zuid-Koreanen binnen 60 dagen zijn opvolger kiezen. Zijn rivaal Lee geldt als favoriet.