De relatie tussen voorzitter Sophie Chandauka en de bestuurders van de stichting zou „onherstelbaar verslechterd” zijn. Chandauka heeft de liefdadigheidsinstelling aangeklaagd nadat ze was gevraagd op te stappen. Tegenover Britse media spreekt Chandauka van machtsmisbruik en intimidatie bij Sentebale.

Niet alleen Harry, maar ook prins Seeiso van Lesotho stopt als beschermheer. Samen richtten zij Sentebale in 2006 op, om Afrikaanse wezen te helpen. De prins deed dat ter nagedachtenis aan zijn moeder, de overleden prinses Diana.

„Met pijn in ons hart hebben we onze functies als beschermheren van de organisatie tot nader order neergelegd”, schrijven Harry en Seeiso in een gezamenlijke verklaring. „Het is verschrikkelijk dat de relatie tussen de bestuursleden van de stichting en de voorzitter van het bestuur onherstelbaar is verslechterd, wat tot een onhoudbare situatie heeft geleid.”