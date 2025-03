In de Jemenitische media wordt gesproken over materiële schade, maar nog niet over slachtoffers. De VS hebben zelf niet bevestigd dat weer is gebombardeerd.

De Houthi’s hebben in Jemen grote gebieden in handen en kunnen belangrijke scheepvaartroutes onder vuur nemen. Ze willen zo internationale druk uitoefenen uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook.

De VS willen met aanvallen op de Houthi’s afdwingen dat de groep stopt met het beschieten van de internationale scheepvaart. President Donald Trump heeft de Houthi’s „barbaren” genoemd en gedreigd ze „volledig weg te vagen”.

In de VS ontstond deze week politieke onrust toen bleek dat een journalist per ongeluk was toegevoegd aan een groepschat waarin leden van de regering de operatie hadden besproken. Vanuit de oppositie is opgeroepen tot het vertrek van minister Pete Hegseth (Defensie).