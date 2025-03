Beroepsverbod voor verpleegkundige om seksueel wangedrag

Binnenland

Een verpleegkundige die al meer dan veertig jaar in de zorg werkte, mag zijn beroep nooit meer uitoefenen omdat hij zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man stond weliswaar al bijna anderhalf jaar niet meer in het zogeheten BIG-register voor zorgverleners, maar dat biedt volgens het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam „geen bescherming voor het geval de verpleegkundige toch weer in de zorg zou gaan werken”. Het tuchtcollege bepaalde daarom dinsdag dat de man nooit meer in het register mag worden opgenomen.