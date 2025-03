De Amerikanen hebben aangegeven dat Europa een veel grotere verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid moet nemen. De VS willen zich meer richten op Azië. Volgens Brekelmans trekken de Amerikanen zich niet van de ene op de andere dag terug, zei hij dinsdag in een debat in de Tweede Kamer. „We moeten niet harder lopen dan de Amerikanen zelf.”

De bewindsman wil dat er voor de transitie een routekaart komt. Daarin moet volgens hem komen te staan wat de Amerikanen op termijn minder willen doen en wat Europa moet overnemen. Daarvoor zijn jaren nodig omdat Europa niet zomaar belangrijke capaciteiten heeft zoals satellietcommunicatie, luchttransport en inlichtingen.

Brekelmans zegt bij zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth nog steeds een „constructieve toon” te horen. De regering in Washington is volledig gecommitteerd aan de NAVO en heeft „niet de intentie geuit” niet meer de hoogste militair van het Atlantische bondgenootschap te willen leveren.

Sinds het aantreden van president Donald Trump begin dit jaar is de relatie van de VS met Europa er niet beter op geworden. De roep om niet meer afhankelijk te zijn van de Amerikanen wordt snel luider. De Europese Commissie wil dat er 800 miljard euro in versterking van de Europese defensie wordt geïnvesteerd.