Momenteel mag een lidstaat een buitenlandse EU-burger alleen het recht om te rijden ontzeggen op eigen grondgebied. In de rest van de EU kan de bestuurder gewoon blijven rijden. Met de nieuwe regels kan de lidstaat waar de overtreding heeft plaatsgevonden, de lidstaat informeren waar het rijbewijs is afgegeven. De lidstaat waar het rijbewijs is afgegeven, kan de bestuurder een rijontzegging opleggen die geldt voor de hele EU.

Het gaat om verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs, snelheidsovertredingen of ongelukken waarbij doden of gewonden zijn gevallen. De nieuwe regels maken deel uit van een verkeersveiligheidspakket van de Europese Commissie, dat in maart 2023 is gepresenteerd.

Lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel over de voorgestelde regels stemmen.