AfD lijdt eerste tegenslag in nieuwe Bondsdag

De zogeheten Brandmuur blijft daarmee in stand. Die staat voor de grens tussen AfD en de andere partijen in Duitsland. Gevestigde partijen weigeren samenwerking met radicaal-rechts, ook in de Bondsdag die dinsdag is geïnstalleerd. De voorzittersfunctie ging naar Julia Klöckner van CDU/CSU, de verkiezingswinnaar, en AfD mocht ook niet een van de vier vicevoorzitters leveren.

AfD werd bij de parlementsverkiezingen in februari de tweede partij van Duitsland. Het aantal zetels is met 20,8 procent van de stemmen verdubbeld tot 152. De partij van Alice Weidel hoopte dat de verkiezingsuitslag de weg zou vrijmaken voor meer invloed en topfuncties.