Voormalig RAF-lid noemt haar strafzaak politiek gemotiveerd

De RAF was een extreemlinkse, antikapitalistische groepering die vooral in de jaren 70 en 80 mensen doodde, bomaanslagen pleegde en mensen ontvoerde. Klette wordt verdacht van betrokkenheid bij drie politiek gemotiveerde aanvallen van de organisatie in de jaren 90, maar daar draait de zaak waarvoor zij nu terechtstaat niet om. Die gaat over overvallen waarmee Klette in haar levensonderhoud voorzien zou hebben na de opheffing van de RAF in 1998.

Klette werd in februari vorig jaar na ruim dertig jaar op de vlucht te zijn geweest opgepakt. De politie vond in haar flat in Berlijn een kalasjnikov, explosieven en grote hoeveelheden contant geld.

Klette zou samen met Ernst-Volker Staub en Burkhard Garweg de zogenoemde derde generatie van de RAF gevormd hebben, actief in de jaren 80 en 90. Na de opheffing van de organisatie zouden ze meerdere overvallen gepleegd hebben.

Klette staat nu terecht voor vier aanvallen op geldtransporten en negen overvallen op winkels. Daarbij zou in totaal 2,7 miljoen euro buitgemaakt zijn. Ze wordt ook beschuldigd van poging tot moord bij een overval in Stuhr, nabij Bremen, in 2015. Staub en Garweg zijn nog voortvluchtig.

Klette zei in de rechtbank dat haar proces „gevoerd wordt met politieke motieven”. Volgens haar advocaat kan ze in Duitsland geen eerlijk proces krijgen.

Bij de rechtbank in Celle hadden zich dinsdag zo’n vijftig sympathisanten verzameld. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop de tekst „Verdedig de revolutionaire geschiedenis - Vrijheid voor Daniela en alle politieke gevangenen”.

Naar verwachting duurt het proces zo’n twee jaar.

De RAF staat ook bekend als de Baader-Meinhof-bende.