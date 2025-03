Kamer wil dat verdachten minder vaak worden vastgezet

Verdachten kunnen in eerste instantie zes dagen op het politiebureau worden vastgehouden. De rechter-commissaris en daarna de rechter kan besluiten die tijd te verlengen. Daardoor kan de verdachte vast komen te zitten in een huis van bewaring, dat lijkt op een gevangenis.

Voorlopige hechtenis wordt „te vaak en te gemakkelijk” ingezet, schrijft Sneller in zijn voorstel. Alternatieven zoals huisarrest worden volgens hem niet genoeg gebruikt. „Vaak blijkt voorlopige hechtenis achteraf onnodig.”

„Rond de 40 procent van de mensen in de gevangenis zit vast in afwachting van hun proces”, meldt Sneller aan het ANP. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van eind 2023 bevestigen dit. „Ondertussen is in onze overvolle gevangenissen geen plek voor criminelen die al wél veroordeeld zijn tot een celstraf.” Volgens Sneller maakt de Kamer met het aangenomen wijzigingsvoorstel duidelijk dat justitie eerst naar alternatieven voor voorlopige hechtenis moet kijken, zoals een meldplicht of een enkelband.

Het gaat om een aanpassing van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, waarin staat hoe het strafproces moet verlopen. De nieuwe wet met de aangenomen amendementen wordt waarschijnlijk in 2029 van kracht.