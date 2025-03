Verdachte geeft dodelijke mesaanval op demonstratie Mannheim toe

De verdachte, de Afghaanse Sulaiman A., had het gemunt op een bijeenkomst van Pax Europa, een rechts-populistische beweging. Onder de slachtoffers was anti-islamactivist Michael Stürzenberger. Hij raakte ernstig gewond. A. wordt verdacht van moord en poging tot moord.

De man heeft in de rechtszaak, die tot eind oktober duurt, spijt betuigd. Hij noemde de oorlog in de Gazastrook als zijn motief. Die zou zijn leven hebben veranderd. Hij vertelde dat hij „elke dag huilde” om beelden van doden die hij op Telegram tegenkwam. De man zei ook dat hij op het platform had gesproken over het doden van ongelovigen en informatie verzamelde over Islamitische Staat.