Russische aanklagers willen 1,5 miljard dollar van Shell

De autoriteiten in Rusland beschuldigden Shell er in oktober van niet te hebben betaald voor gas dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom had geleverd. Ze vragen de rechter onder andere om Gazprom toestemming te geven voor het innen van 94 miljard roebel van een rekening waarop een bedrag stond geparkeerd voor Shell. Dat geld was eigenlijk bedoeld als compensatie voor het belang in lng-project Sakhalin 2 waar Shell afstand van deed na de Russische inval in Oekraïne.

Het Russische persbureau Interfax meldde in oktober dat aanklagers ruim 1 miljard euro willen van Shell. Het energieconcern zelf schrijft in het jaarverslag dat nog onduidelijk is wanneer er een uitspraak komt en hoe hoog eventuele schadevergoedingen zullen zijn. De eerstvolgende zitting vindt medio april plaats, staat in de passage waarover Het Financieele Dagblad eerder berichtte.