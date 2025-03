Al die verjaardagen: hoe houd je het feestelijk?  

„Aan het begin van de verjaardag laten we heel duidelijk de Bijbel doorklinken. Omdat ik het ook echt zie als een opdracht. Wees dankbaar dat je leven mag, dat je er weer een nieuw jaar bijgekregen hebt. Dus ga daar niet slordig mee om. In de Bijbel hebben vierdagen ook heel nadrukkelijk die functie. Dus op een verjaardag kijk je met dankbaarheid en verwondering weer terug naar het afgelopen jaar.”

In de podcast wordt gesproken over het belang van persoonlijke cadeaus. Verder wordt er stilgestaan bij de vraag of het nodig is om grote en dure feesten te organiseren en hoe ouders kunnen omgaan met de financiële druk van verjaardagen en traktaties.

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen. Ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus. Luister naar antwoorden op vragen over christelijke opvoeding.