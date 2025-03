XR stapt naar rechter om huisbezoeken van politie bij activisten

Met een kort geding wil XR ervoor zorgen dat dit soort huisbezoeken niet meer voorkomen, zegt een woordvoerder van de klimaatactiegroep. Een vrouw die vaker heeft meegedaan aan pro-Palestinademonstraties deelde dit weekend beelden op sociale media van een huisbezoek van de politie. Later bood een woordvoerder van de politie hiervoor excuses aan, schreef RTL Nieuws maandagavond.

Maandag was er nog een gesprek tussen XR en de politie over de huisbezoeken. „De politie zegt dat dit niet de intentie heeft om te intimideren, maar geeft niet toe dat het wel zo ervaren kan worden”, zegt de woordvoerder. Na het gesprek heeft XR besloten een kort geding aan te spannen. „De kans is zeer klein dat de politie belooft niet meer onaangekondigd voor de deur te staan. Dan is het beter dat de rechter hierover oordeelt.”

De werkelijke groep mensen die thuis werden bezocht, is mogelijk nog groter, denkt Extinction Rebellion. „Want niet iedereen meldt zich bij ons.” Ook komt het probleem volgens de woordvoerder niet alleen in bepaalde regio’s voor, maar in het hele land.

Bij de vrouw die meedeed aan pro-Palestinademonstraties vroeg de agent of ze van plan was vaker naar demonstraties te gaan en wat haar standpunt was. Ook vroeg hij of het klopt dat ze een paar weken geleden bij een demonstratie was en hij merkte op begrepen te hebben dat de Amersfoortse gaat verhuizen. Ze ging niet op zijn vragen in.

Na geluiden van XR vroeg het ANP de politie afgelopen zomer naar de huisbezoeken. Een politiewoordvoerder zei destijds dat wijkagenten die uitvoerden nadat mensen tijdens demonstraties in aanraking waren gekomen met de politie en gegevens van hen waren genoteerd. De huisbezoeken zouden bedoeld zijn om „in te checken” hoe het met de mensen gaat. „Intimidatie is niet de bedoeling. Het idee is dat de wijkagenten meer in verbinding staan met deze demonstranten.”