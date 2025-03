Trump neemt het na gelekte groepschat op voor topadviseur

De betreffende journalist, hoofdredacteur Jeffrey Goldberg van The Atlantic, had in een artikel geschreven hoe hij was uitgenodigd voor de discussie op berichtendienst Signal. Daar zouden ook ministers en de vicepresident aan hebben deelgenomen. Goldberg kreeg de uitnodiging van een gebruiker die zich Waltz noemde.

Trump bagatelliseerde het voorval tegenover NBC. De aanwezigheid van Goldberg in de chat zou „geen enkele impact” hebben gehad op de militaire operatie. Trump kreeg ook de vraag hoe de hoofdredacteur in de vertrouwelijke chat is opgenomen. „Het was een van Michaels mensen aan de telefoon”, antwoordde hij. „Een medewerker had zijn nummer in het toestel staan.”

Het Witte Huis heeft beweerd dat geen „oorlogsplannen” of „geheim materiaal” zijn gepost in de chat. Goldberg stelde zelf in zijn artikel dat er gedetailleerde informatie was gepubliceerd over het gebruik van wapens, doelwitten en de timing van de geplande operatie. Dat leidde tot politieke verontwaardiging. Democraten stellen dat er wel erg nonchalant is omgegaan met de nationale veiligheid.

CIA-directeur John Ratcliffe erkende dinsdag in een hoorzitting in het Congres dat hij in de Signal-chat zat. Hij zei dat het gebruik van die berichtendienst onder sommige omstandigheden is geoorloofd.