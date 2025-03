Politie Londen vindt geen bewijs voor misdaad bij brand Heathrow

Vrijdag werd het vliegverkeer van en naar de drukste luchthaven van Europa stilgelegd vanwege een brand in een elektrische installatie in Hayes. De regering meldde al snel dat er geen reden was om aan te nemen dat sprake was van kwade opzet. Toch hield de politie daar nog wel rekening mee.

De politie zegt de netbeheerder, de brandweer en het energiebedrijf nog te helpen, maar verder niet meer op zoek te zijn naar strafbare feiten. „Als enige nieuwe informatie of bewijs aan het licht komt, zal dat zo nodig onderzocht en bestudeerd worden”, aldus de politie.