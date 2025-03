Kamer wil gesprek van kabinet met moslimjongeren op Catshuis

Binnenland

Moslimjongeren moeten in gesprek kunnen gaan met kabinetsleden over de zorgen die er bij de jongeren leven, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid nam een motie aan van DENK die het kabinet oproept een sessie hierover te organiseren op het Catshuis. In de ambtswoning van de premier waren al eerder sessies met organisaties over actuele onderwerpen.