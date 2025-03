Vertrouwen consumenten VS op laagste punt sinds 2021

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van de Conference Board daalde 7,2 punten naar 92,9 punten. Een aparte index die aangeeft hoeveel vertrouwen consumenten in de VS hebben in arbeidsmarkt, ondernemersklimaat en de eigen inkomsten in de nabije toekomst daalde harder en bereikte het laagste punt in de afgelopen twaalf jaar.

Amerikanen rekenen ook op sterkere prijsstijgingen dan voorheen. Dat kwam onder andere door importheffingen die president Donald Trump heeft ingevoerd of aangekondigd. Daarnaast zijn eieren in de VS snel duurder geworden door uitbraken van de vogelgriep.