Eerste Kamer wil einde aan extra bezuiniging ontwikkelingshulp

Het gaat om de koppeling tussen hulp en economie. Als de laatste groeit, gaat er ook meer geld naar steun aan arme landen. Die koppeling bestaat sinds 1975, maar het kabinet heeft die vorig jaar losgelaten. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB bezuinigt al structureel 2,4 miljard euro op ontwikkelingshulp.

De motie van de ChristenUnie is medeondertekend door GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren en OPNL. Volt heeft de motie ook gesteund waardoor die 39 van de 75 stemmen kreeg in de senaat. Tegenstemmers waren PVV, VVD, BBB, JA21, FVD en 50PLUS.

Tijdens de behandeling van de begroting van PVV-minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) een paar weken terug werd al duidelijk dat de senatoren de koppeling terug wilden. Klever wilde daar niet op ingaan. Ze zei dat het zou worden meegenomen bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota.

Over de hele begroting van Klever werd per persoon gestemd. Bij deze hoofdelijke stemming bleken uiteindelijk 44 senatoren voor en 31 tegen het wetsvoorstel te zijn. De VVD zei niet over alles enthousiast te zijn uit de begroting, maar dat er wel „een stap in efficiëntie” wordt gemaakt. De SGP stemde ook voor, maar gaf evenwel aan „zeer ongelukkig te zijn met het gebrek aan barmhartigheid en rechtvaardigheid”. De bezuiniging voor dit jaar is nog beperkt, maar in de volgende jaren is er geen garantie dat de SGP met de begroting gaat instemmen, aldus senator Marc de Vries.