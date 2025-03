Onderzoeksraad zet onderzoek naar instorten Wilhelminatoren voort

Het 30 meter hoge rijksmonument uit 1906 stortte zondag 16 maart rond 05.30 uur in. Er vielen geen slachtoffers. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de vloer van de zesde verdieping van de toren zat betonrot, maar volgens de gemeente Valkenburg is dat niet de oorzaak van het instorten van het gebouw. Het betonrot was in 2022 vastgesteld.

Volgens de OVV richt het onderzoek zich „nadrukkelijk niet op schuld of aansprakelijkheid”.