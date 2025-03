Studententeam met zonneboot stopt met zonne-energie

Manager Koert van Oosten van het team ziet nog steeds wel kansen in zonne-energie, maar „de snelle innovatie is eruit”. De zonneboot is de afgelopen jaren „nagenoeg geoptimaliseerd”. Van Oosten: „Of boten ooit gaan varen op zonne-energie wordt nu voor een groot deel bepaald door de zonnepanelen.” Bovendien zagen de studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion dat maar weinig bedrijven willen overstappen op zonnepanelen voor hun schepen.

Methanol heeft relatief weinig ruimte nodig en het systeem kan op bestaande schepen worden gezet, legt het team uit. De overstap van stookolie naar methanol is volgens de studenten dus veel kleiner.

Overigens is methanol niet helemaal duurzaam. Daarom wil het team groene methanol gebruiken. Daarmee is de ‘netto-uitstoot’ in dit geval nul.