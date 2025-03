Senatoren kritisch over rechtmatigheid onderwijsbezuinigingen

Het CDA heeft de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer gesteund in ruil voor onder meer het schrappen van de langstudeerboete. Het uiteindelijk te bezuinigen bedrag van 2 miljard euro per jaar werd verlaagd tot 1,2 miljard euro. Daaronder vallen bijvoorbeeld bezuinigingen op beurzen voor jonge wetenschappers waarover het vorige kabinet langjarige afspraken had gemaakt met de sector. Die staan in een bestuursakkoord dat tien jaar zou gelden.

Rietkerk nam dinsdag voorafgaand aan het debat over de onderwijsbegroting een manifest in ontvangst waarin de sector oproept de bezuinigingen niet door te voeren. De senator wilde niet zeggen of het wegstemmen van de begroting wat hem betreft tot de opties behoort. „Alles in de goede volgorde.” Van onderwijsminister Eppo Bruins wil hij wel betere antwoorden krijgen. „Als de minister zo vaag is als met de beantwoording in drie schriftelijke rondes, dan zijn wij nog niet klaar met het debat.”

Paul van Meenen (D66) vindt dat het kabinet afspraken met het hoger onderwijs niet kan intrekken. „Als wij een afspraak maken voor tien jaar en ik zeg na tweeënhalf jaar: ‘weet je wat, we doen het toch maar niet’, dan is dat contractbreuk”, zegt hij. „Als dit niet in de Eerste Kamer eindigt, dan eindigt het bij de rechter. Daar ben ik van overtuigd.” Van Meenen wijst erop dat een bezuiniging op VluchtelingenWerk ook geen stand hield bij de rechter.

Ook Bastiaan van Apeldoorn (SP) vindt dat „je heel grote vraagtekens kunt zetten bij de rechtmatigheid”.