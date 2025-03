Provincie Drenthe: geen radioactief afval in onze bodem

In dat voorlopige plan wordt onder meer de definitieve opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond voorbereid. „Op deze routekaart is Drenthe een doodlopende weg”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet (energie).

Drenthe verkent net als andere provincies wel de mogelijkheid van een kleine kernreactor, een zogeheten SMR (Small Modular Reactor). Waar het afval van deze SMR’s dan heen moet, is niet bekend. „Als we met z’n allen besluiten dat Nederland een of meer SMR’s bouwt, moeten we ook nadenken over de vraag waar je het afval opslaat en hoe je het beheert”, aldus Jumelet.