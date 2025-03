Contactorgaan moslims: meer geld gedoneerd door situatie in Gaza

Moslims schenken in de vastenmaand, die deze week eindigt, traditioneel veel geld. „Ook dit jaar is Gaza daarbij hoofdprioriteit. Vooral door wat er gebeurt na het staakt-het-vuren”, zegt CMO-voorzitter Muhsin Köktaş. „Mensen zijn heel betrokken door alle beelden en berichten en voelen mee met de Gazanen.”

De voorzitter van het samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels denkt dat het bedrag nog hoger ligt dan vorig jaar rond dezelfde tijd, maar exacte cijfers heeft hij niet. Bovendien lopen de donaties de komende dagen nog door. Vooral de laatste week wordt er veel gedoneerd.

Mensen schenken het geld via de moskee of de moskeekoepel aan verschillende hulporganisaties die in Gaza actief zijn. Het gaat om bijvoorbeeld de Rode Halve Maan, maar ook kleinere hulpinitiatieven. „We koppelen de mensen achteraf ook terug wat er met hun geld gedaan is”, zegt Köktaş. De giften worden onder meer gebruikt voor de aanschaf van tenten en voedsel.

Het CMO heeft dit jaar zo’n 6500 ramadanpakketten voor gedetineerden gemaakt. Deze worden uitgedeeld in gevangenissen en er zitten onder meer eten en hygiëneproducten in. Aan minderbedeelden in zowel Nederland als in derdewereldlanden zijn voedselpakketten uitgedeeld.