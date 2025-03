Senaat akkoord met asiel- en migratiebegroting van Faber

Binnenland

De Eerste Kamer heeft de begroting van PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) aangenomen. Steun was er van PVV, VVD, BBB, JA21, CDA, FVD, SGP en 50PLUS. Met de steun van het CDA (6 zetels) is een ruime meerderheid in de senaat gehaald: 44 van de 75 senatoren stemden voor. De regeringspartijen hebben geen meerderheid in de senaat, omdat NSC er niet in zit.