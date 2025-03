Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen deels ontruimd na brandmelding

Binnenland

Een deel van ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd geweest. In een serverruimte op verdieping -1 was brand ontstaan. Daardoor moesten alle mensen die toen op die verdieping, op de begane grond en op de eerste verdieping waren, het gebouw verlaten. Door de brand vielen geen gewonden.