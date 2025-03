Eerste Kamer akkoord met begroting ontwikkelingshulp, maar keert zich tegen extra bezuiniging

Net als in de Tweede Kamer stemden oppositiepartijen CDA, JA21, FVD en SGP in met de begroting. Ook eenmansfractie 50PLUS , die niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, stemde voor. In een hoofdelijke stemmingen waren de verhoudingen in de Eerste Kamer 44 voor en 31 tegen.

In een aangenomen motie vraagt de senaat de regering om „structureel te waarborgen” dat het budget voor ontwikkelingshulp gekoppeld is aan de groei van de Nederlandse economie. „Indien mogelijk” moet dat met terugwerkende kracht voor 2025 worden geregeld, maar in elk geval ingaand per 2026, zo staat in de motie. Voor de motie stemden de meeste oppositiefracties.

Tientallen jaren groeide het budget voor de verre naaste mee als het bruto nationaal inkomen (bni) steeg. Het huidige kabinet deed dit vorig jaar bij de nieuwe groeicijfers echter niet. Het budget voor 2025, waar de Eerste Kamer dinsdag dus mee instemde, zou anders ruim 300 miljoen euro hoger zijn uitgevallen.

Het kabinet besluit binnenkort over bijstelling van de begroting van 2025 en over uitgaven vanaf 2026. Dan ligt opnieuw de vraag voor of het budget voor ontwikkelingshulp meestijgt met de actuele economische verwachtingen.

Duidelijke streep

„Het is bemoedigend om te zien dat hier door de Eerste Kamer een duidelijke streep wordt gezet”, reageert Charlotte Ariese, plaatsvervangend directeur van Prisma, de koepelorganisatie voor christelijke ontwikkelingsorganisaties. „Senatoren toetsen op rechtmatigheid en concluderen dat er nooit een serieus debat heeft plaatsgevonden. Heroverweging van de vijftig jaar oude 'koppeling' komt ook niet terug in het hoofdlijnenakkoord of regeerprogramma.”

Volgens Ariese is het aanvaarden van de motie ook „een belangrijk signaal” in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de beleidsbrief van minister Klever. De Kamer debatteert hier volgende week woensdag over. „Ontwikkelingssamenwerking met eigenbelang voorop, dat is wat de minister voorstaat. Vanuit Prisma pleiten we voor beleid dat gestoeld is op bewogenheid en barmhartigheid, maar ook strategisch verstandig en verantwoord is. Daar past het decimeren van ontwikkelingssamenwerking niet bij.”