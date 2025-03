Nederlof Mode: hét adres voor mannen met smaak

Die goede koffie is een vast onderdeel van het warme welkom waarmee Wilfred en zijn team hun klanten onthalen. „We zijn een traditioneel familiebedrijf waarin persoonlijke aandacht een belangrijke waarde is. We nemen hier nog echt de tijd voor onze klanten. Vaak horen we van hen dat ze dat bijzonder vinden, maar voor ons is dat vanzelfsprekend. Ieder seizoen bieden we onze klanten twee verdiepingen met de laatste collecties, van casual kleding tot pakken en trouwpakken. Dat zij daar rustig de tijd voor willen nemen, vinden wij volkomen begrijpelijk.”

Eerlijk advies

Persoonlijke aandacht staat bij Nederlof Mode ook synoniem voor een eerlijk en deskundig advies. „Met onze collecties richten we ons op mannen die kleding belangrijk vinden en een eerlijk en deskundig advies weten te waarderen. Samen met iedere klant zoeken we daarom naar kleding die écht bij hem past. Het gaat ons er niet om dat we hem zoveel mogelijk verkopen. Als onze klant blij en met een goed gevoel naar huis gaat, dán is ons doel bereikt. We koesteren dat vertrouwen waarop de relaties met onze klanten zijn gebaseerd.”

Opa Kees

Zijn fijne gevoel voor stijlvolle kleding kreeg Wilfred met de paplepel ingegoten. Nadat vader Casper en moeder Meta in 2022 met pensioen gingen, is Wilfred samen met zijn vrouw Gera de derde generatie die aan het roer van het familiebedrijf staat. „Met een handkar met stoffen begon opa Kees in 1937 een zeer eenvoudige kleermakerij. Door de jaren heen kwam daar een winkel bij en zo groeiden we door de jaren heen uit ons jasje. Sinds 2010 zitten we in onze huidige winkel aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Met twee verdiepingen hebben we hier heerlijk de ruimte om onze klanten een warme ontvangst te geven en om hen in alle rust te adviseren.”

Persoonlijk contact

Wilfred draait al sinds 2001 mee in het familiebedrijf en beleeft nog iedere dag veel plezier aan zijn werk. „Werken in een familiebedrijf heeft op zichzelf al iets heel speciaals. Het is bijzonder om te mogen gaan in de voetsporen van je ouders en grootouders. Maar er is meer wat dit werk zo leuk maakt. Wat mij betreft staat het persoonlijke contact met onze klanten daarbij met stip op één. Het meedenken met de klant, het ontzorgen: dat doen we bij Nederlof Mode ontzettend graag. Klanten waarderen dat ook echt.”

Vakmanschap

Maar er is nog iets wat Wilfred bijzonder aanspreekt in zijn werk: het vakmanschap. „Binnen onze branche staat dat behoorlijk onder druk, maar iedere dag opnieuw realiseren we ons heel bewust dat we echt een vak uitoefenen – een prachtig vak zelfs. We laten in onze winkel dan ook graag zien dat we ons vak heel graag en met heel veel plezier uitoefenen. Dat een tevreden klant kort geleden de winkel verliet met de woorden „Vakmensen bestaan nog”, geeft wel aan dat mensen onze passie en ons enthousiasme ook echt zo ervaren.”

Maak kennis met Nederlof Mode

Ervaar zelf ook het vakmanschap en de persoonlijke aandacht van Nederlof Mode! Wilfred en zijn team heten u van harte welkom in hun prachtige winkel aan de Bermweg 284 in Capelle aan den IJssel of in hun webshop op www.nederlofmode.nl/winkel.