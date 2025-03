Vader Marco Ebben moet Nederlandse staat 260.000 euro betalen

De strafzaak over deze kwestie was in 2020 afgerond, vader Henk is destijds veroordeeld tot ruim elf jaar cel, zoon Marco tot ruim zeven jaar cel. Het ging nu nog om een ontneming van de mogelijke verdiensten.

De advocaat van Henk betoogde tijdens de behandeling van de zaak vorige maand dat er niets te halen valt. „Henk en zijn partner hebben alleen een aow-uitkering. Hij heeft nergens een appeltje voor de dorst. En op 72-jarige leeftijd kan hij ook geen inkomsten krijgen waarmee hij dit bedrag kan betalen.” Het hof zag echter geen reden om daarom het gevorderde bedrag te verlagen. Wel is op het bedrag 65.000 euro in mindering gebracht omdat de zaak te lang heeft geduurd.

Aanvankelijk stond Marco Ebben ook terecht in deze ontnemingszaak, maar vorige maand is officieel bevestigd dat de 32-jarige voortvluchtige in Mexico om het leven is gekomen. De zaak tegen hem zal daarom waarschijnlijk vrijdag worden gestopt. Iemand die is overleden kan namelijk niet vervolgd worden.

Sinds november 2023 stond Marco Ebben op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol. Ook vader Henk is een meermalen veroordeelde crimineel voor een liquidatie en grootschalige drugshandel.