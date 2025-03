Vliegtuig draait om naar VS omdat piloot paspoort vergeten was

De Boeing 787 van United Airlines landde in San Francisco, meldt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. Daar stond een nieuwe crew klaar om de 270 passagiers alsnog naar China te vliegen. Het vliegtuig kwam met zes uur vertraging aan in Shanghai.

„Klanten kregen maaltijdvouchers en compensatie”, stelt United Airlines. Het is niet duidelijk hoe groot de compensatie was. Een passagier vertelde aan CNN dat de piloot het nieuws zelf via de intercom meedeelde aan de mensen aan boord. Zij waardeerde zijn eerlijkheid, maar stelde ook dat sommige medepassagiers „woedend” reageerden.