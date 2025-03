CPB: import VS flink hoger in januari door dreigende tarieven

Het totale wereldhandelsvolume steeg in de eerste maand van dit jaar met 1,1 procent vergeleken met december. In die maand ging het om een plus van 0,8 procent. Het CPB zegt dat de wereldwijde import met 2,1 procent groeide, terwijl bij de export een stijging van 0,1 procent was te zien.

De wereldwijde industriële productie kromp in januari met 0,1 procent op maandbasis. In december was dat nog een toename van 0,8 procent. De lichte krimp komt onder meer door een lagere productie in de Japanse industrie.

Het bureau had eerder gezegd te verwachten dat de invoerheffingen van Trump slechts een beperkte impact hebben op het totale wereldwijde handelsvolume en vooral zullen leiden tot verschuivingen van internationale handelsstromen. Zo kan de export naar de VS afnemen, terwijl juist meer wordt geëxporteerd naar bijvoorbeeld de Europese Unie.