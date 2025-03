Hoger onderwijs hoopt senaat nog van bezuinigingen te weerhouden

De actie is georganiseerd door Universiteiten van Nederland (UNL). Ook WOinActie, FNV, CNV en studentenorganisaties doen eraan mee. Onder de deelnemers zijn oud-politici Annelien Bredenoord en Alexandra van Huffelen. Zij zijn tegenwoordig bestuursvoorzitters van respectievelijk de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Enkele betogers droegen een rood vierkant op hun kleding, als symbool van protest.

De protestmars begon bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. De betogers wilden naar de tijdelijke Eerste Kamer in de Kazernestraat in het centrum van de stad lopen, maar bij vertrek bleek dat de tocht niet als demonstratie was aangemeld bij de gemeente Den Haag. Van de gemeente mochten ze alsnog demonstreren, maar dan wel op het Lange Voorhout, om de hoek van de senaat.

De coalitiepartijen willen fors bezuinigen op onderwijs: het totale bedrag loopt op tot 1,2 miljard euro. De budgetten voor hoger onderwijs en wetenschap gaan het meest omlaag.

In eerste instantie wilde het kabinet 2 miljard op onderwijs bezuinigen. Dat bedrag werd verlaagd in een politieke deal met oppositiepartijen, waaronder CDA en JA21. Zij zegden toe om in ruil voor deze verzachting de onderwijsbegroting te steunen. De Tweede Kamer is er al mee akkoord, maar de Eerste Kamer moet er nog over stemmen.

UNL-voorzitter Caspar van den Berg, tot vorig jaar Eerste Kamerlid voor de VVD, zegt niet wat hij zou hebben gedaan als hij nu nog senator was geweest. „Als voorzitter is het voor mij heel eenduidig: strijden tegen deze plannen, omdat ze heel erg schadelijk zijn. Voor de Nederlandse samenleving en voor de economie.” Volgens hem zijn onderwijs en onderzoek nodig voor de veiligheid van Nederland. „We leven in een andere wereld dan vorig jaar toen het hoofdlijnenakkoord tot stand kwam.”