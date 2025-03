Rapport: meer vrachtvluchten Maastricht nadelig voor omgeving

MAA heeft in een notitie aangegeven te verwachten dat de plannen geen aanzienlijke milieugevolgen veroorzaken. Daar denkt de commissie anders over. „De geluidhinder door taxiën en vliegen en de kans op schade aan daken en natuur vindt de commissie onvoldoende onderbouwd. Zij verwacht - anders dan de notitie - dat de effecten van het plan eerder negatief dan neutraal of positief zijn.”

Zo komt uit het rapport naar voren dat de CO2-uitstoot met 60 procent toeneemt door het project. De commissie weegt verder ook mee dat de start-en-landingsbaan in de buurt van woningen ligt. Daardoor kunnen zwaardere vrachtvliegtuigen bij het taxiën mogelijk geluidshinder veroorzaken. Schade aan daken kan ontstaan door luchtwervelingen.

Voordat de minister de plannen van de luchthaven kan vastleggen in een luchthavenbesluit, moet die beoordelen of er milieugevolgen kunnen zijn. Daarvoor is een milieueffectrapport nodig.