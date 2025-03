Branche wil hulphonden herkenbaar maken met felgekleurd dekje

„Het dekje is wettelijk beschermd en voorzien van logo’s van de accrediterende instantie en de school waar de hond is opgeleid”, zegt de NAHB. Dat is noodzakelijk voor de „toegankelijkheid en een inclusieve samenleving”, zegt Erika Bulters namens de NAHB.

Hulphonden zijn er onder meer voor mensen met een visuele beperking of met een posttraumatische-stressstoornis.