Man verdacht van veroorzaken meerdere branden in Deventer

Volgens een politiewoordvoerder kwam de eerste melding rond 01.20 uur binnen. Dat was een autobrand aan de Van Oldenielstraat. Kort daarna kwam er ook een melding binnen van een andere autobrand, aan de H.J.Ph. Fesevurstraat. Enige tijd later waren er ook meldingen van een schuttingbrand, twee autobranden en een brand bij een afvalcontainer. Bij alle meldingen was een persoon gezien. Hij werd later aangehouden.

De politie onderzoekt het verband tussen de branden en de rol van de opgepakte verdachte daarbij.