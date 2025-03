Reiziger geeft ov net als vorig jaar een ruime voldoende

Binnenland

Reizigers in het openbaar vervoer zijn zeer tevreden over het openbaar vervoer in 2024. Ze geven, net als in 2023, het cijfer 7,8, aldus een onderzoek van het kennisplatform CROW. In de enquête gaven reizigers hun mening over vervoer met trein, bus, tram, metro en boot. Vervoer over water wordt met een 8,6 het hoogst beoordeeld.