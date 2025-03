Koepel: doorstroomtoets verhoogt werkdruk in praktijkonderwijs

Kinderen in groep acht van de basisschool maken sinds vorig jaar de doorstroomtoets. Dat is de opvolger van de eindtoets. Vooraf krijgen de kinderen van school een advies welke middelbare school het beste voor ze zou zijn. Als ze de toets beter maken, moet het advies in principe worden aangepast. Dat wordt kansrijk adviseren genoemd, en die aanpak geldt sinds 2020.

Dit kan dus betekenen dat een kind niet naar het praktijkonderwijs gaat, maar naar het vmbo. Het aantal kinderen dat afgelopen zomer vanuit groep acht naar het praktijkonderwijs ging, was 12 procent lager dan in 2020, ziet de sectorraad.

Op het vmbo kunnen de kinderen ondanks het schooladvies misschien niet meekomen. Dan moeten ze alsnog naar het praktijkonderwijs. Het aantal leerlingen dat vanuit de brugklas van het vmbo naar het praktijkonderwijs overstapte, lag vorig jaar 36 procent hoger dan in 2020. Vanuit de tweede klas van het vmbo ging vorig jaar 30 procent meer over naar het praktijkonderwijs dan in 2020. Mede daardoor stijgt het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs.

Volgens de sectorraad hebben die ‘zij-instromers’ nog niet precies door hoe het praktijkonderwijs werkt. De kinderen „missen aansluiting bij de manier van lesgeven” en hebben extra begeleiding nodig, wat ook gevolgen heeft voor de begeleiding van de andere kinderen. Dat verhoogt de werkdruk, zegt de organisatie.

De raad vraagt om scholen niet te laten kijken naar het hoogste resultaat, maar naar wat het beste past bij een kind. „Passend adviseren in plaats van kansrijk adviseren”, aldus de organisatie. Om dat mogelijk te maken, zou de „opwaartse druk” vanuit de maatschappij ook minder moeten worden. Daarnaast zouden kinderen een schooladvies met alleen praktijkonderwijs moeten kunnen krijgen. Nu staat er altijd vmbo-bb bij.