Duits ondernemersvertrouwen stijgt door uitgavenplannen Merz

Aankomend bondskanselier Friedrich Merz heeft beloofd de verouderde infrastructuur en het leger in Duitsland te versterken. Onder zijn leiding maakte het Duitse parlement vorige week de weg vrij voor een omvangrijk investeringspakket van honderden miljarden euro’s, waarmee een einde werd gemaakt aan een decennialange periode van bezuinigingen in Duitsland.

De vertrouwensbarometer van het Ifo-instituut, gebaseerd op een enquête onder 9000 Duitse bedrijven, kwam deze maand uit op 86,7 punten. In februari was dat nog een herziene 85,3 punten. Economen hadden gerekend op een iets kleinere verbetering van het ondernemersklimaat in maart. Ondernemers waren daarnaast positiever over de huidige omstandigheden en over de verwachtingen. „Duitse bedrijven hopen op herstel”, zei Ifo-voorzitter Clemens Fuest in een verklaring.