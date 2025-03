Honderden doden bij luchtaanval op markt in Soedanees Darfur

Volgens Emergency Lawyers zijn honderden burgers gedood bij de „willekeurige” aanval. Tientallen zouden ernstig gewond zijn geraakt.

In Soedan wordt nu al bijna twee jaar hevig gevochten tussen het leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Het conflict speelt vooral in de hoofdstad Khartoem en in de westelijke regio Darfur, waar veel minderheden wonen. De Verenigde Staten hebben de RSF beschuldigd van genocide in dat gebied.

Tijdens de burgeroorlog zijn tienduizenden mensen omgekomen en meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht geslagen. Volgens hulporganisaties heerst er hongersnood in vluchtelingenkampen en heeft meer dan de helft van de bevolking behoefte aan humanitaire hulp.

Darfur, een gebied zo groot als Frankrijk, is bijna volledig in handen van de RSF. De paramilitairen zouden etnisch geweld plegen, maar tegelijkertijd zou het leger zich vaak schuldig maken aan bombardementen op burgerdoelen. Er is zeer beperkt internet in de regio, waardoor het moeilijk is om berichten te verifiëren.