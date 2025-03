Man opgepakt na dreigen met bom bij Oostenrijkse omroep

De hulpdiensten namen geen enkel risico en ontruimden gebouwen in de omgeving. Later volgde op X de mededeling dat in het voertuig geen bom was gevonden. De omgeving wordt ook nog doorzocht.

Een presentator van ORF, de afkorting van Österreichischer Rundfunk, maakte live melding van de bomdreiging. Het programma moest door het incident worden onderbroken.