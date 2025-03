NVJ en hoofdredacteuren boos op Vlaardingen over 1 aprilgrap

„Ondanks dat herhaaldelijk en door verschillende journalisten is gevraagd of hier sprake was van een 1 aprilgrap c.q. 1 aprilactie heeft de afdeling voorlichting namens de burgemeester volgehouden dat Café Mes inderdaad zijn naam moest veranderen. In de huidige tijd, waarin ook in uw regio onder jongeren toenemend geweld met messen plaatsvindt, zou die naam een verkeerde associatie opwekken”, schrijven de NVJ, en de hoofdredacteuren.

Woordvoerders van de gemeente hielden, na herhaaldelijk vragen van media, vol dat het verzoek aan Café Mes om de naam te veranderen geen grap was. Maandag gaf de gemeente toe dat het wel om een grap ging. Diverse media hadden afgelopen weekend over de kwestie bericht.