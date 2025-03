Opnieuw spannende synodeweek voor CGK

Rond half tien komen de eerste afgevaardigden de Nunspeetse Oenenburgkerk in, waar in de hal en in de kerkzaal al snel een gezellig geroezemoes ontstaat. Afgevaardigden, die elkaar voor het laatst zagen in de synodeweek van eind januari, begroeten elkaar hartelijk. Héél grote thema’s staan er vandaag nog niet op de agenda. Na de opening en een moment van bezinning en gebed, zal de synode zich buigen over onder meer een aantal revisieverzoeken. Zo ligt er een revisieverzoek op tafel om een synodebesluit uit 2022 om niet deel te nemen aan de Raad van Kerken en aan de Nationale Synode, terug te draaien. Pas woensdag komt het hele hangijzer van de toekomst van kerkverband aan de orde.