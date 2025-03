Geen bron van ‘campinggaslucht’ gevonden

De Kustwacht heeft geen oorzaak kunnen vinden. Maandagavond laat heeft een inspectievliegtuig dat al in de lucht was enkele controles uitgevoerd bij Scheveningen en IJmuiden om te kijken of de lucht van zee afkomstig was. Er werd onderzocht of tankschepen misschien aan het ventileren waren. Mogelijk lag de bron in het Verenigd Koninkrijk, is nu de aanname.

De geur zou nog het meest lijken op campinggas.

Volgens de Milieudienst Rijnmond kwamen in die regio in totaal twaalf klachten binnen.